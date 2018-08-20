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تحرير 62 محضر تموينى وإعدام مواد غذائية وعصائر فاسده بدار السلام بسوهاج

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:33 ص
تحرير 62 محضر تموينى وإعدام مواد غذائية وعصائر فاسده بدار السلام بسوهاج جانب من الحملة التموينية
سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، انه تم تحرير 62 محضر تموينى متنوع وإعدام مواد غذائية وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بالاشتراك مع الصحة، والتموين، والطب البيطرى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع التموينية والغذائية لاستقبال عيد الاضحى المبارك ، وضمان جودة السلع المعروضة للمواطنين ومدى صلاحيتها .

ومن جانبه أوضح لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام انه تم القيام بحملة تموينية للمرور على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 11 محضر جنح صحيه لعدم وجود شهادة صحية، 6 محاضر نظافه صحية، و 2 محضر للباعة الجائلين، و 2 محضر ذبح خارج السلخانة، و 10 محاضر نظافة، و 28 محضر اشغالات، و 3 محاضر عدم إعلان، كما تم إعدام 106 كجم مواد غذائية، و20 لتر عصائر غير صالحة للاستخدام الأدمى، و جارى أعمال المتابعة المستمرة للأسواق وتكثيف الحملات لاستقبال عيد الاضحى المبارك .

وشدد المحافظ فى بيان على رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بتكثيف الحملات ومراقبة السلع والمواد الغذائية المتداولة بالمحال التجارية والاسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

 

 


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