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الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:10 م
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تحرير 1552 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:34 م
تحرير 1552 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية مخالفات مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1552 مخالفة مرورية متنوعة وشملت491 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و75 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و85 مخالفة انتظار خاطئ وحجز17 سيارة و131 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو57 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 44 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و46 رخصة لمخالفة البيئة و105 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 37رخصة لمخالفة خط السير و24 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و35 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 27 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 78 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و21مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و31 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و56 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 10سيارات متروكة و63 مخالفة إزالة فاميه وتحرير37 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و29 مخالفة مواقف عشوائية و37 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير32 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

 


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