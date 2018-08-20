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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:02 م
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن موعدها المقرر بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
 
وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى  إن رحلتي الخطوط نسما للطيران رقم 184 والمتجهة الي ينبع، ورحلة رقم 140 المتجهة الي القصيم تاخرا عن موعدها المقرر بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة. 
 
وأضافت  المصادر أن رحلة الخطوط  الجزائرية رقم 4039 المتجهة إلى الجزائر،تأخرت بسبب ظروف التشغيل ، كما تأخرت رحلة خطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول.
 
 
 
 

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