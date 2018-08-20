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الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:30 ص
خالد صلاح
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باعتبارها مركز الألعاب فى آسيا.. مدارس لتعليم القمار فى اليابان (صور)

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:10 ص
باعتبارها مركز الألعاب فى آسيا.. مدارس لتعليم القمار فى اليابان (صور) مدرسة لتعليم القمار باليابان
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شهدت اليابان افتتاح مدرسة لتعليم القمار، حيث يتعلم فيها الطلاب ألعاب القمار، وهو ما أثار الجدل فى العديد من الأوساط، إلا أن المسؤولين ينظرون إليها باعتبارها قانونية وغير محرمة.

إحدى الطالبات اليابانيات بمدرسة لتعليم القمار
إحدى الطالبات اليابانيات بمدرسة لتعليم القمار

ومنذ فترة طويلة ينظر إلى اليابان على أنها مركز الألعاب فى آسيا بسبب وجود عدد كبير من السكان، وقربها من الصين، والشهية لأشكال أخرى من المقامرة القانونية، بما في ذلك سباق الخيل وباتشينكو.

إقبال بين الطلاب على تعلم القمار فى اليابان
إقبال بين الطلاب على تعلم القمار فى اليابان
الاتجاه السائد أن المدرسة المثيرة للجدل قانونية
الاتجاه السائد أن المدرسة المثيرة للجدل قانونية
ألعاب القمار فى اليابان لها شعبية كبيرة
ألعاب القمار فى اليابان لها شعبية كبيرة
القائمون على صالات القمار يحققون مكاسب كبيرة
القائمون على صالات القمار يحققون مكاسب كبيرة
القمار فى اليابان مقنن
القمار فى اليابان مقنن
القمار فى اليابان
القمار فى اليابان
المدارس تدر ربح كبير لأصحاب الصالات فى اليابان
المدارس تدر ربح كبير لأصحاب الصالات فى اليابان
المدرسة اليابانية لتعليم القمار أثارت الجدل
المدرسة اليابانية لتعليم القمار أثارت الجدل
اليابا تعد مركزا للألعاب فى آسيا
اليابان تعد مركزا للألعاب فى آسيا
اليابانيون يحبون لعب القمار
اليابانيون يحبون لعب القمار
اليابانيون يعشقون القمار القانونى
اليابانيون يعشقون القمار القانونى
جانب من التعليم داخل المدرسة اليابانية المستحدثة
جانب من التعليم داخل المدرسة اليابانية المستحدثة
طلاب أثناء تعلمهم كيفية لعب القمار
طلاب أثناء تعلمهم كيفية لعب القمار
طلاب بصحبة مدربهم
طلاب بصحبة مدربهم
طلاب يتعلمون القمار فى مدرسة متخصصة فى اليابان
طلاب يتعلمون القمار فى مدرسة متخصصة فى اليابان
طلاب يلعبون القمار
طلاب يلعبون القمار
لاعبو قمار فى اليابان
لاعبو قمار فى اليابان
مدرسة فى اليابان لتعليم القمار
مدرسة فى اليابان لتعليم القمار
مدرسة متخصصة فى تعليم القمار فى اليابان
مدرسة متخصصة فى تعليم القمار فى اليابان
مدرسة يابانية لتعليم الطلاب القمار
مدرسة يابانية لتعليم الطلاب القمار

 


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