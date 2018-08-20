باعتبارها مركز الألعاب فى آسيا.. مدارس لتعليم القمار فى اليابان (صور)

شهدت اليابان افتتاح مدرسة لتعليم القمار، حيث يتعلم فيها الطلاب ألعاب القمار، وهو ما أثار الجدل فى العديد من الأوساط، إلا أن المسؤولين ينظرون إليها باعتبارها قانونية وغير محرمة.



إحدى الطالبات اليابانيات بمدرسة لتعليم القمار

ومنذ فترة طويلة ينظر إلى اليابان على أنها مركز الألعاب فى آسيا بسبب وجود عدد كبير من السكان، وقربها من الصين، والشهية لأشكال أخرى من المقامرة القانونية، بما في ذلك سباق الخيل وباتشينكو.