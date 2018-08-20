باعتبارها مركز الألعاب فى آسيا.. مدارس لتعليم القمار فى اليابان (صور)

شهدت اليابان افتتاح مدرسة لتعليم القمار، حيث يتعلم فيها الطلاب ألعاب القمار، وهو ما أثار الجدل فى العديد من الأوساط، إلا أن المسؤولين ينظرون إليها باعتبارها قانونية وغير محرمة.
إحدى الطالبات اليابانيات بمدرسة لتعليم القمار
ومنذ فترة طويلة ينظر إلى اليابان على أنها مركز الألعاب فى آسيا بسبب وجود عدد كبير من السكان، وقربها من الصين، والشهية لأشكال أخرى من المقامرة القانونية، بما في ذلك سباق الخيل وباتشينكو.
إقبال بين الطلاب على تعلم القمار فى اليابان
الاتجاه السائد أن المدرسة المثيرة للجدل قانونية
ألعاب القمار فى اليابان لها شعبية كبيرة
القائمون على صالات القمار يحققون مكاسب كبيرة
القمار فى اليابان مقنن
القمار فى اليابان
المدارس تدر ربح كبير لأصحاب الصالات فى اليابان
المدرسة اليابانية لتعليم القمار أثارت الجدل
اليابان تعد مركزا للألعاب فى آسيا
اليابانيون يحبون لعب القمار
اليابانيون يعشقون القمار القانونى
جانب من التعليم داخل المدرسة اليابانية المستحدثة
طلاب أثناء تعلمهم كيفية لعب القمار
طلاب بصحبة مدربهم
طلاب يتعلمون القمار فى مدرسة متخصصة فى اليابان
طلاب يلعبون القمار
لاعبو قمار فى اليابان
مدرسة فى اليابان لتعليم القمار
مدرسة متخصصة فى تعليم القمار فى اليابان
مدرسة يابانية لتعليم الطلاب القمار
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