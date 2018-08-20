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الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:00 ص
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المرور تخصص منافذ لكبار السن لتسهيل عمليات تراخيص السيارات

الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:00 ص
المرور تخصص منافذ لكبار السن لتسهيل عمليات تراخيص السيارات المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قال مصدر أمنى، إن إدارات المرور تنجز كافة الخدمات اللازمة للمترددين على الوحدات المرورية من أجل إنهاء التراخيص، وتم تخصيص منافذ لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بكافة الوحدات لتسهيل عمليات تراخيص السيارات ولتخفيف الأعباء عنهم والحد من الطوابير التى نراها أمام منافذ الوحدات.

وأشار المصدر، أن محافظة القاهرة تأتى فى المرتبة الأولى، فى حالات التراخيص حيث بلغ عدد السيارات المرخصة بها 4 ملايين مركبة، تليها فى المرتبة الثانية محافظـة الجيزة بعدد مليون و177 ألف مركبة، ثم محافظة الإسكندرية فى المرتبة الثالثة بعدد مليون مركبة، وأخيرا محافظة القليوبية 700 ألف سيارة والشرقية 550 ألف والغربية 430 ألفا والدقهلية 400 ألف سيارة وجنوب سيناء بـ32 ألف سيارة، لافتًا النظر إلى أنه من المتوقع زيادة تلك الأعداد بنهاية السنة الحالية.

واستطرد المصدر قائلًا إن "خدمة فورى ساهمت فى استخراج العديد من الرخص، والتى توفر لمالكى السيارات إمكانية سداد كافة المستحقات اللازمة للحصول على التراخيص من ضرائب ورسوم وتأمين إجبارى، وذلك عبر منافذ شبكة "فورى"، بحيث يتم الحصول على الترخيص بعد ساعات قليلة من تقديم الأوراق، حيث يتمكن المواطن من استلام رخصة تسيير السيارة مباشرة من وحدة المرور دون القيام بأية إجراءات مرورية أخرى سوى الفحص الفنى كما أن تلك الخدمة ساهمت فى الحد من الطوابير التى نراها على المنافذ المخصصة للتراخيص.

 


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