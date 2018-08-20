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الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:05 م
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المحكمة الدستورية تقر انتخاب أبو بكر كيتا رئيسا فى مالى لولاية ثانية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:52 م
المحكمة الدستورية تقر انتخاب أبو بكر كيتا رئيسا فى مالى لولاية ثانية الرئيس المالى
أ ف ب
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 أكدت المحكمة الدستورية فى مالى، اليوم الاثنين، رسمياً فوز الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا فى الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية من خمس سنوات تبدأ فى 4 سبتمبر.

وقالت مناسا دانيوكو، رئيسة المحكمة التى لا تقبل أحكامها الطعن "أعلن انتخاب ابراهيم أبو بكر كيتا"، معلنة حصول كيتا البالغ من العمر 73 عاماً على 67,16% من الأصوات فى الدورة الثانية فى 12 أغسطس ومنافسه وزير المالية السابق سومايلا سيسيه على 32,84% من الأصوات. ورفضت المحكمة كل الشكاوى المقدمة بشأن الانتخابات.


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