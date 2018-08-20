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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:20 م
خالد صلاح
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القوات الأفغانية تتمكن من تحرير 149 رهينة من أيدى عناصر حركة طالبان

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:07 ص
القوات الأفغانية تتمكن من تحرير 149 رهينة من أيدى عناصر حركة طالبان الجيش الأفغانى ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئولون أفغان، اليوم الاثنين، أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير 149 شخصًا بينهم نساء وأطفال كانوا قد اختطفوا من قبل حركة "طالبان" فى إقليم "قندوز" الشمالى.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمى -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- إن المسلحين ما زالوا يحتجزون 21 شخصًا آخرين كرهائن لديهم، وذلك بعد أن نصبوا كمينا لقافلة من الحافلات كانت تسير فى منطقة "خان أباد" منذ ساعات قليلة.

وأضاف رحيمى أن عملية الإنقاذ التى نفذتها قوات الأمن قتل فيها حتى الآن ما لا يقل عن سبعة من عناصر حركة "طالبان".

بدوره، أكد المتحدث باسم حاكم إقليم "قندوز" عصمت الله مرادى نبأ إنقاذ الرهائن كما أشار إلى أن العملية مازالت مستمرة.

 


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