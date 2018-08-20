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القاهرة والإسكندرية فى مقدمة المحافظات الأكثر شراء لصكوك الأضاحى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:14 م
القاهرة والإسكندرية فى مقدمة المحافظات الأكثر شراء لصكوك الأضاحى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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وجه رئيس القطاع الدينى الشيخ جابر طايع الشكر لقيادات المديريات الإقليمية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة وبنى سويف باعتبارهم الأكثر شراء لصكوك الأضحية.

وقال طايع، فى بيان صحفى، ان هذه المديريات الأكثر نشاطًا فى مشروع صكوك الأضاحى حتى تاريخه، وبلغ المبلغ المورد بمحافظة القاهرة حتى تاريخه 6501000 جنيه، والإسكندرية 5329500 3 جنيه والجيزة 4200000 جنيه، والقليوبية 2250000 5 جنيه وبني سويف 1105500 جنيه والبحيرة 1002000 جنيه

 وأضاف طايع أن هناك عددًا آخر من المديريات بذلت جهودًا مشكورة فى ذلك المشروع، وسيتم تكريم جميع القيادات من مديرى المديريات والإدارات المفتشين والأئمة الأكثر جهدًا ونشاطًا وتحقيقا للهدف بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

 وأكد طايع أن هذه القائمة ليست نهائية، حيث أن عملية بيع الصكوك تستمر حتى نهاية أيام التشريق الثلاثة وستكون متاحة فى صلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى.


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