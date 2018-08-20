العالم فى قلب المملكة.. 19 قناة سعودية لبث شعائر الحج بـ 6 لغات

كتب محمد رضا

أطلقت وزارة الإعلام السعودية بثها المباشر لشعائر حج هذا العام على عدد من المنصات الإلكترونية فى مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيس بوك"، إضافة إلى البث المباشر عبر حسابها على "يويتوب" وذلك على مدار الساعة ليتم من خلالها نقل شعائر الحج من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح مدير عام مركز التواصل الحكومى والدولى المتحدث الرسمى لوزارة الإعلام الدكتور عبد الله المغلوث، أن هذه المبادرة تأتى بتوجيه من وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، كهدية من الوزارة لجميع المسلمين فى أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت 19 قناة نشر بـ 6 لغات هى: العربية، والإنجليزية، والأردو، والملاوية، والفرنسية والألمانية، ليتم من خلالها إبراز الجهود المبذولة فى خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد المغلوث، اكتمال الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق البث بتقنية تكنولوجية عالية تضمن نقاء الصوت والصورة واستمرار البث عبر تقنية HD، لافتا إلى أن الوزارة والهيئات والمراكز التابعة لها تعمل على الاستفادة من الطفرات التى يشهدها العالم فى مجال التقنية ووسائل التواصل الاجتماعى، وذلك لتطوير خدماتها وزيادة معدلات انتشارها حول العالم.

يذكر أن وزارة الإعلام دشنت حساب الحج 1439هـ الذى يقوم بتغطية ونقل أحداث الحج بمعدل يتجاوز 120 تغريدة خلال اليوم، ويستعرض الحساب جميع اللمحات والمبادرات التى أطلقتها الجهات الحكومية المشاركة فى الحج، وكانت الوزارة قد أطلقت فى وقت سابق شعار وهوية حج هذا العام.