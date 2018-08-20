الصين تحتج للولايات المتحدة الأمريكية على زيارة رئيسة تايوان

بكين /أ ش أ/

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج اليوم الإثنين احتجاج بلاده للولايات المتحدة الأمريكية على استقبال رئيسة تايوان تساى إنج-ون والسماح لها بإجراء جولة فى مقر الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء( ناسا) فى مدينة "هيوستون" بولاية تكساس الأمريكية .

وقال كانج - خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة الصينية بكين حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أن بكين "ستعارض أى دولة تقوم بتوفير الظروف الملائمة والسبل لمثل هذه الزيارات للمسئولين التايوانيين".

وأضافت الشبكة أن ون كانت قد ألقت خطابا فى مكتبة رونالد ريجان الرئاسية فى ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضى، وهو أول خطاب يلقيه رئيس لتايوان فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عقد.

وتجرى رئيسة تايوان بجولة حول العالم شملت 18 دولة بهدف زيادة عدد الدول التى تعترف بسيادة تايوان، التى تزعم الصين بأنها جزءا تابعا لأراضيها.