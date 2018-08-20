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الزراعة عن حديقة حيوان الجيزة فى العيد: أصبحت مختلفة تماما عن السنوات الماضية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:44 م
الزراعة عن حديقة حيوان الجيزة فى العيد: أصبحت مختلفة تماما عن السنوات الماضية الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم زيادة اعداد منافذ بيع تذاكر حديقة الحيوان بالجيزة منعاً للتزاحم خلال أيام عيد الأضحى المبارك ومن أجل راحة المواطنين فى قضاء جيدة، وتابع: "الحديقة حدث بها تطوير كبير ومستعدة بشكل جيد لاستقبال المصريين.. الوضع مختلف تماماً عن السنوات السابقة".

وأضاف "عبد الدايم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "dmc"، أن كافة الحدائق التابعة لوزارة الزراعة والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية استعدت بشكل جيد لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

 


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وزارة الزراعة

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