الرقابة على الواردات تستقبل 95 ألف طن لحوم و13 ألف رأس ماشية

كتب إسلام السعيد

استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك استقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة من مايو وحتى نهاية شهر يوليو الماضى العديد من رسائل اللحوم المستوردة والتي تنوعت ما بين لحوم مبردة ومجمدة وضأن ودواجن باجمالى كمية 95 ألف و256 طن، فضلاً عن استقبال رؤوس ماشية حية باجمالى 13 ألف و93 رأس بواقع 11 ألف و752 رأس عجول حية و1341 رأس جمال حية.

جاء ذلك تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اليوم الاثنين، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول كميات اللحوم ورؤوس الماشية الحية المستوردة والتي استقبلتها الهيئة خلال الـ 3 شهور الأخيرة

وفى هذا الاطار أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حرص الهيئة على تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات المستوردة خاصة المنتجات الغذائية لارتباطها بصحة وسلامة المستهلك المصرى، مشيراً الى اتخاذ الهيئة كافة الإجراءات لفحص كميات اللحوم ورؤوس الماشية الحية المستوردة حيث تم الافراج عنها لتداولها بالسوق المحلى

وحول أحدث المؤشرات المتعلقة بنشاط الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الشهرين الماضيين ( منتصف يونيو حتى منتصف أغسطس) أشار جابر الى ان الهيئة استقبلت 51 ألف و662 رسالة متنوعة منها 34 ألف و493 رسالة صناعية و17 آلاف و169 رسالة غذائية واثبتت النتائج مطابقة 50 ألف و886 رسالة، فيما تم رفض 776 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

وقال إن عدد الرسائل الغذائية المقبولة بلغت 16 آلاف و708 رسالة حيث تضمنت اهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والاسماك، كما وصل عدد الرسائل الغذائية المرفوضة إلى 461 رسالة حيث جاءت الجبن بأنواعه، وإضافات الأعلاف، والزبدة المجمدة، والعطور ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية على رأس بنود الواردات المرفوضة، مشيراً إلى أن عدد الموافقات الاستيرادية الصادرة للسلع الاستراتيجية خلال الفترة محل التقرير بلغ 360 رسالة بواقع 226 رسالة للذرة الصفراء، و71 رسالة للقمح، و63 رسالة للفول الصويا.

وأوضح جابر إن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 34 ألف و178 رسالة حيث تضمنت اهم بنود الواردات الصناعية المقبولة الأدوات الصحية، وحديد التسليح، والاسمنت، وادوات المائدة، والورق، والصابون، والملابس، والمفروشات، مشيراً الى ان عدد الرسائل الصناعية المرفوضة بلغ 315 رسالة حيث تمثلت اهم البنود الصناعية المرفوضة في لعب الأطفال، وأحجار القطع والجلخ، والمحابس، والسيراميك، والمنظفات، والمواد اللاصقة، والدهانات.