الرئيس الأفغانى يأمر القوات المسلحة بمواصلة عملياتهم ضد طالبان

كابول (أ ش أ)

أصدر الرئيس الأفغانى، محمد أشرف عبد الغنى، أوامره للقوات المسلحة الأفغانية بمواصلة إجراء عملياتهم ضد المسلحين لحين تلقى رد إيجابى من حركة طالبان بخصوص وقف إطلاق النار.

وذكر بيان أصدره مكتب الرئيس الأفغانى، اليوم الاثنين، حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن الأمور المتعلقة بأمن البلاد خلال أيام عيد الأضحى تمت مناقشتها مع الإدارة المعنية بوقف إطلاق النار المرجح.

ولفت البيان إلى أن الرئيس الأفغانى تحدث عبر أسلوب عقد المؤتمرات بالفيديو مع حكام الأقاليم ومسئولى الأمن والدفاع الوطنى وأعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء المجلس الأفغانى الأعلى للسلام ومجلس العلماء .

وأضاف الرئيس الأفغانى أن تفاصيل وقف إطلاق النار والتعليمات المشتركة لهيئات الأمن والدفاع الوطنى والحكومة تمت مشاركتها مع الحكومات الإدارية للمقاطعات من خلال المديرية المستقلة للحكم المحلى.