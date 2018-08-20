الجيش البلجيكى يبدأ فى الانسحاب من محطات القطارات سبتمبر المقبل

كتب: أحمد علوى

قالت وسائل الإعلام البلجيكية، إنه بدءا من شهر سبتمبر المقبل سينهى الجيش البلجيكى تدريجيا دورياته فى محطات القطار ومترو الأنفاق.

ووفقا لوزير الدفاع البلجيكى ستيفن فاندبوت، فقد تم اتخاذ هذا القرار منذ فترة طويلة من قبل الحكومة وستتولى الشرطة الفيدرالية مهام المراقبة الخاصة بهم.

وقال الوزير البلجيكى، إنه سيتم إجراء تخفيض الدوريات العسكرية بالتشاور مع الشرطة والأجهزة الأمنية ولن يكون ذلك على حساب الأمن، وأضاف أن اختفاء العسكريين من محطات القطار ومحطات المترو لن يحدث بين عشية وضحاها، ولكن سيكون تدريجيا.

وستبقى موجودة فى الأماكن الاستراتيجية، مثل شارع دى لا لوا، والسفارات المختلفة، والمؤسسات اليهودية والدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض فى الوجود العسكرى مدرج فى جدول أعمال مجلس الأمن القومى، الذى يجمع بين ممثلى الحكومة والشرطة والقضاء وأجهزة المخابرات، وسيتعين على هذه الهيئة إعطاء الضوء الأخضر لهذا الإجراء.