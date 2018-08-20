الجار الله: "قناة الجزيرة ظلت تنبش وراء أمطار السعودية لعلها تفسد الحج"

كتبت – شرويت ماهر

هاجم الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله رئيس تحرير السياسة الكويتية، قناة الجزيرة لتغطيتها الأمطار التى تعرضت لها السعودية بالأمس ومحاولتها البحث عن أى سبب لإفساد أيام الحج.

وقال الجار الله "قناة الجزيرة وأخواتها أكثر القنوات متابعة للرياح والأمطار التى هطلت على مكة ورطبت أفئدة حجاج بيت الله الحرام"، وتابع: "قناة الجزيرة ظلت تفتش وتنبش لعل هذه الأمطار والرياح تحدث خراب وتفسد أيام الحج، ظلت تنبش مع خبراء الأرصاد وتستفتيهم، وتبين أنها أمطار رحمة على غير ما بغت قناة الجزيرة وأخواتها".



