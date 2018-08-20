التحقيق مع طبيب ألمانى بتهمة ممارسة الجنس مع مريضات مقابل العلاج

كتب: أحمد علوى

تجرى السلطات الألمانية، تحقيقات مع طبيب يشتبه فى أنه لا يكتب العلاج لمريضاته إلا مقابل ممارسة الجنس معه.

وقال المتحدث باسم الإدعاء العام فى مدينة لادنسهوت الألمانية، توماس شتاينكراوس - كوخ "الإدعاء العام يحقق مع الطبيب فى عدة حالات"، وفقا لصحيفة بليد الألمانية.

ونقل موقع هيسبريس المغربى عن الصحيفة الألمانية، ما قاله المتحدث باسم الإدعاء، أنه لم يتضح بعد عدد المرات التى طلب فيها الطبيب (59 عاما) ممارسة الجنس مع مريضاته مقابل كتابة وصفة العلاج.

وبحسب بيانات الإدعاء العام، يقبع المتهم فى السجن على ذمة التحقيق منذ مايو الماضى.

وبحسب الصحيفة، انكشف أمر الطبيب عندما اكتشف شقيق مريضة محادثات عبر تطبيقات الدردشة النصية بين شقيقته والطبيب، وقام بإبلاغ الشرطة.