البيئة تتابع استعدادات موسم حرق قش الأرز بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ

كتبت آية دعبس

تفقد الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة،الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا لمتابعة استعدادات الفرع لموسم السحابه السوداء 2018، وحث العاملين على بذل قصارى جهدهم لتحقيق النتائج المرجوة التى تعتمد على تكاتف الجميع لتحقيقها، فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجهاز شئون البيئة بمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأشاد صلاح، خلال الجولة بسطح مقر الفرع والذى قام العاملين بزراعتة متنميا أن يتم تنفيذ هذه التجربة فى باقى الأفرع الإقليمية.

وتضمنت الجولة عقد إجتماع مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بمقر ديوان عام محافظة الغربية حيث أشاد المحافظ بجهود وزارة البيئة في الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة ودورها الكبير فى توعية المزارعين والفلاحين بأهمية الإستفادة من المخلفات الزراعية وعدم حرقها .

كذلك قام الرئيس التنفيذى للجهاز بعقد إجتماع مع اللواء السيد نصر محافظة كفر الشيخ بمقر ديوان عام المحافظة لمناقشة الإجراءات التى سيتم إتخاذها لمواجهة ظاهرة السحابة السوادء هذا العام.

كما قام الدكتور محمد صلاح بزيارة ميدانية للمواقع التى سيتم جمع قش الأرز بكلاً من ( باريموز ، البشائر مركز الرياض ، الكراكات مركز بيلا ).

وفحص الرئيس التنفيذى للجهاز أثناء مرورة بمدخل محافظة كفر الشيخ، عادم السيارة الخاصة والتابعة لجهاز شئون البيئة لحث المواطنين على أهمية الحفاظ على البيئة حيث أن عوادم المركبات الغير متوافقة بيئيا تعد أحد مصادر التلوث ، وقد جاءت النتائج مطابقة للقراءات البيئية المنصوص عليها في قانون البيئة ولائحتة التنفيذية .

وتم رصد أثناء جولة رئيس الجهاز بمركز الرياض محافظة كفر الشيخ، حرق لحد أرض زراعية ووجه بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة .

جديراً بالذكر أن إستعدادات وزارة البيئة لموسم قش الأرز بالأفرع الإقليمية تتضمن توعية استباقية للموسم ، غرفة عمليات بالفرع لمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة، عربيات مجهزه بأجهزة GPS لتحديد المواقع وخطوط السير لضمان سرعة الإستجابة ،إستخدام صور أقمار صناعية بأماكن الحرق ،الاستعانة بمحطات الرصد للملوثات الثابته والمتحركة بالإضافة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

كما تشمل إستعدادات الافرع الإقليمية للوزارة على محاور مرور ميدانى يتم إنتقالها حسب تقارير الحصاد لتحرير محاضر للمخالفين بحرق قش الأرز ، دعم المتعهدين وشباب الخريجين لفتح مواقع تجميع قش الأرز والدعم بخمسين جنيه مقابل كل طن، توفير كل المعدات المطلوبة لجمع القش من جرارات ومكابس ومفارم للأيجار بأسعار رمزية، تنفيذ حملات قياس عوادم السيارات وحملات للتفتيش على الصناعات ، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية من محافظات ومديريات الزراعة ومديريات الأمن و اقسام المرور والدفاع المدنى وشرطة المسطحات.