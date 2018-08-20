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الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:08 ص
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الاتحاد الكردستانى يطالب بعودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها

الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:44 ص
الاتحاد الكردستانى يطالب بعودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها قوات البيشمركة ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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قال عضو الاتحاد الوطنى الكردستانى غياث سورجى اليوم الاثنين، إن مشروع حزبه الذى سيتم طرحه فى بغداد خلال حوارات تشكيل الحكومة المقبلة يتضمن 27 نقطة، مبينا أن أبرز تلك النقاط هى عودة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة (140) وحصة الإقليم بالموازنة والتوازن فى مؤسسات الدولة .

وأضاف سورجى - فى تصريحات خاصة لقناة ( السومرية نيوز) اليوم - أننا "سنركز أيضا على العمل بمبدأ التوازن فى الوزارات والهيئات والمؤسسات التنفيذية، إضافة إلى منح الإقليم الحصة المناسبة له بالموازنة وإعادة قوات البيشمركة إلى مناطقها السابقة قبل أحداث 2017".

وأشار سورجى إلى أن "الاتحاد الوطنى والديمقراطى الكردستانى أبوابهما مفتوحة ويرغبان بقوة بمشاركة باقى قوى المعارضة الكردية فى الوفد الكردى الذى سيزور بغداد..ومن الممكن مناقشة نقاط مشروعنا، وإضافة ما يراه الآخرون فى البرنامج أو تعديله بما ينسجم مع المصالح الكردستانية".

وتشهد الساحة السياسية نشاطا سياسيا مكثفا من الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر التى سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة .

 


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