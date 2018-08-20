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الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:15 م
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الأسهم اليابانية تنخفض فى بورصة طوكيو.. ونيكى يتراجع 0.3%

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:02 م
الأسهم اليابانية تنخفض فى بورصة طوكيو.. ونيكى يتراجع 0.3% بورصة طوكيو ـ أرشيفية
رويترز
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انخفض المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين مع هبوط أسهم الشركات القيادية، متتبعة انخفاضات سجلتها نظيرتها الأمريكية يوم الجمعة، فيما كانت التداولات هزيلة فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون تطورات محادثات تجارية متوقعة بين الولايات المتحدة والصين.

 

وتراجع المؤشر نيكى القياسى 0.3 % ليغلق عند 22199 نقطة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % إلى 1692.15 نقطة، مع تداول 983 مليون سهم فقط وهو أدنى مستوى منذ أوائل أبريل.

 

وبلغت قيمة التداولات فى السوق الرئيسية 1.677 تريليون ين وهو أيضا أدنى مستوى منذ مطلع أبريل.

 

وبعد أن أدى انخفاض الليرة التركية لزيادة الطلب على الين الذى يعد من أصول الملاذ الآمن، تعافى الإقبال على المخاطر فى السوق اليابانية الأسبوع الماضى بفضل نبأ عن أن الصين والولايات المتحدة ستعقدان محادثات تجارية على مستوى منخفض مما يعزز آمالا بنزع فتيل توترات تجارية.

 

وقالت تقارير أن المحادثات ستُعقد بواشنطن فى وقت لاحق من هذا الشهر، قبل سريان رسوم جمركية أمريكية جديدة على سلع صينية بقيمة 16 مليار دولار.

 

وانخفضت أسهم سومكو كورب 3% وتراجعت أسهم طوكيو إلكترون 1% وأدفانتست كورب 1.1 % بعد أن انخفض مؤشر فيلادلفيا لقطاع أشباه الموصلات الأمريكى 0.7 % يوم الجمعة.

 

وتراجع سهم فاميلى مارت 11 % بعد مكاسب 5.4 % فى الجلسة السابقة عقب أن رفعت شركة التجارة إيتوتشو كورب حصتها فى الشركة المشغلة لمتاجر تجزئة إلى 51.1 % من 41.5 %.


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