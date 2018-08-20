الأسرة الحاكمة فى قطر تعرض طائرة تميم بن حمد للبيع.. صحفى أمريكى ينشر التفاصيل

كتب- هاشم الفخرانى

أدى دعم وتمويل تنظيم" الحمدين" فى قطر للإرهاب والمنظمات الإرهابية المتطرفة فى منطقة الشرق الأوسط بمليارات الدولارات على شاكلة تنظيم" داعش" الإرهابى إلى بيع العائلة الحاكمة فى قطر ممتلكاتها.



تميم يبيع طائرته

وقال الصحفى زيد بنيامين براديو " سوا" الأمريكى أن الأسرة الحاكمة فى قطر، عرضت طائرتها الخاصة بوينج 747-8 للبيع بقيمة متوقعة تصل إلى نصف مليار جنيه إسترليني والتى يستخدمها تميم بن حمد فى رحلاته الخارجية .

وأضاف، أن الطائرة تتسع لـ 76 شخصا، بالإضافة إلى الطاقم المكون من 18 فردا، ويمتزج فيها اللون الذهبي مع الأزرق، كما تضم مشفى وفق موقع متخصص بالطيران.