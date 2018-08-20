اعرف الكميات المسموح تناولها من لحوم الأضاحى × 10 معلومات

كتب محمد محسوب

حدد الدكتور سعيد شلبى أستاذ الأمراض الباطنية بالمركز القومى للبحوث، كم ما يجب أن يتناوله الشخص من الأضحية، كى يحافظ على صحته خلال عيد الأضحى المبارك.

ويتناول "اليوم السابع"، كم ما يجب تناوله من لحم الأضحية فى السطور التالية -

1-الأطباء حددوا جراما من اللحوم يوميا لكل 1 كيلو جرام من الجسم.

2-بالنسبة للحوم الحمراء فالجسم يحتاج 100 جرام فقط فى اليوم الواحد.

3- الطحال والكبد ثقيلان على المعدة مثل اللحوم ولا يجب أن يزيد ما يتناوله الفرد عن 100 جرام.

4-"الفشة" خفيفة نسبيا ويمكن للفرد تناول 250 جراما منها.

5-لحمة الرأس دسمة ويكفى الجسد منها 100 جرام.

6-"المخ" به دهون كثيرة وينصح أن يأكل الفرد منه أقل من 80 جراما كى لا يجهد الكلى.

7-"العكاوى" تحوى نسبة جيلاتين عالية ويمكن للفرد تناول 250 جراما منها وينصح بها مرضى الكبد والكلى.

8- الكوارع تحتوى الجيلاتين وهو بروتين خفيف وصحى لكن لا يجب الإكثار منه.

9- نخاع العظام الطويلة يحوى نسبة عالية من الدهون ويجب ألا يزيد ما يتناول منه عن 100 جرام.

10- "الممبار" خفيف على الجسم ويمكن أن يتناول منه 200 جرام لكن يجب غسله جيدا.