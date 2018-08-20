اعرف الكميات المسموح تناولها من لحوم الأضاحى × 10 معلومات

حدد الدكتور سعيد شلبى أستاذ الأمراض الباطنية بالمركز القومى للبحوث، كم ما يجب أن يتناوله الشخص من الأضحية، كى يحافظ على صحته خلال عيد الأضحى المبارك.
ويتناول "اليوم السابع"، كم ما يجب تناوله من لحم الأضحية فى السطور التالية -
1-الأطباء حددوا جراما من اللحوم يوميا لكل 1 كيلو جرام من الجسم.
2-بالنسبة للحوم الحمراء فالجسم يحتاج 100 جرام فقط فى اليوم الواحد.
3- الطحال والكبد ثقيلان على المعدة مثل اللحوم ولا يجب أن يزيد ما يتناوله الفرد عن 100 جرام.
4-"الفشة" خفيفة نسبيا ويمكن للفرد تناول 250 جراما منها.
5-لحمة الرأس دسمة ويكفى الجسد منها 100 جرام.
6-"المخ" به دهون كثيرة وينصح أن يأكل الفرد منه أقل من 80 جراما كى لا يجهد الكلى.
7-"العكاوى" تحوى نسبة جيلاتين عالية ويمكن للفرد تناول 250 جراما منها وينصح بها مرضى الكبد والكلى.
8- الكوارع تحتوى الجيلاتين وهو بروتين خفيف وصحى لكن لا يجب الإكثار منه.
9- نخاع العظام الطويلة يحوى نسبة عالية من الدهون ويجب ألا يزيد ما يتناول منه عن 100 جرام.
10- "الممبار" خفيف على الجسم ويمكن أن يتناول منه 200 جرام لكن يجب غسله جيدا.
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بواسطة:
مهندس/ مجدي المصري _ القاهرة ..
أحذروا جمعيات النصب للأضاحي ...
كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ..لفت نظري إعلانات الجمعيات التي تطلق على نفسها خيرية وإنها تنوب عن الناس فس ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء وأن نصيب المتبرع ثلث الأضحية وحددوا الثلث للمُضحي والثلثين على الفقراء .وحددوا ثمن الصك .وبناءاً عليه إتصلنا بهم ووصل مندوب منهم معه الصك المكتوم والموقع منهم وحضروا لمكان سكني ودفعت لهم المبلغ وهو 2550 جنية وسألت المندوب عن كيفية إستلام نصيبي من الأضحية وهو الثلث فقال لي الذبح يمكن أن تحضره في أحد المجازر مثل المنيب أو ما شابه ذلك وتشاهد بنفسك ذبح أضحيتك وتأخذ نصيبك ولكن عليك ألإتصال بالجمعية والإستفسار عن مكان الذبح ..واليوم عند الإتصال بهم إذا بالموظفة المتواجدة ترد بأن الذبيحة سيتم ذبحها في البرازيل وسيتم الإتصال بي بعد 3 شهور لأخذ نصيبي من الأضحية .. تعجبت من أسلوب النصب العلني الفاضح ..فكيف سيتم التضحية بالذبح في البرازيل وبعد 3 شهور ؟؟ يا مسئولين أين من يقوم بالتفتيش أعلى عمل هذه الجمعيات التي تخدع الناس ..وما هو مصير من دفع لديهم ومصير الأضحية ..يا مسئولين أين كيف تتركون مثل هذه الجمعيات تنصب على الناس بأسم الدين ..الجمعية التي دفعت لديها هي جمعية الأورمان ..برجاء النشر .أرجوكم بالله عليكم أو أن ترد الجمعية عن أفعالها ..