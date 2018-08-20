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الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:34 ص
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استعدادات الحديقة الدولية لاستقبال زوار عيد الأضحى المبارك

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:00 ص
استعدادات الحديقة الدولية لاستقبال زوار عيد الأضحى المبارك استعدادات الحديقة الدولية لاستقبال زوار العيد
كتب سيد الخلفاوى
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رفعت الحديقة الدولية بمدينة نصر حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تمت صيانة المسطحات الخضراء ودهان الأسوار الخارجية والداخلية وغسيل الطرق والمشايات الداخلية لتظهر بمظهر حضارى.

وأكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن الحديقة استعدت جيدا لاستقبال الزائرين خلال العيد وتم مراجعة أعمدة الإنارة وكاميرات المراقبة وتعليق سلال لجمع القمامة بكل أعمدة الإنارة، ودهان الأسوار وصيانتها ومراجعة الأعلام الخاصة بأجنحة الدول.

وأضاف رئيس الحدائق المتخصصة بالقاهرة، لـ "اليوم السابع"، أنه تم مراجعة كاميرات المراقبة، وكذلك وضع لافتات تحث الزوار الحفاظ على البيئة وعدم إلقاء المخلفات على الأرض، كما تم مراجعة الألعاب الترفيهية بالحديقة.

وأوضح سلطان، أنه تم التنسيق مع الشرطة لمنع التحرش والتمركز قريبا من الحديقة وكذلك الإسعاف للتعامل مع أى حالات إصابة، وكذلك الصليب الأحمر، كما سيتم توزيع أكياس قمامة على الزوار للعمل على رفع مستوى النظافة فى الحديقة.


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