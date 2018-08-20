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الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:01 م
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استطلاع يظهر تقدم لولا دا سيلفا فى سباق انتخابات الرئاسة بالبرازيل

الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:17 م
استطلاع يظهر تقدم لولا دا سيلفا فى سباق انتخابات الرئاسة بالبرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلى الأسبق
(رويترز)
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أظهر استطلاع للرأى تزايد التأييد للويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلى الأسبق بنحو 5 % تقريبا وقدرته على الفوز بالانتخابات الرئاسية، المقررة فى أكتوبر المقبل إذا اتيح له خوض المنافسة.
 
ومن المتوقع أن تمنع الهيئات الانتخابية لولا دا سيلفا من الترشح بسبب إدانته بالفساد لكن رغم ذلك أظهر أحدث استطلاع أجراه مركز التلفزيون الوطنى مؤسسة (ام.دى.إيه) لبحوث الرأى ارتفاع نسبة الناخبين الذين يعتزمون منحه أصواتهم إلى 37.3 % مقارنة مع 32.4 % فى مايو الماضى .
 
وحصل أقرب منافسيه المنتمى إلى اليمين المتطرف جير بولسونارو على 18.3 % وجاءت بعده مارينا سيلفا بنسبة 5.6 % فيما حصل جيرالدو ألكمين على نسبة 4.9 %.
 

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انتخابات الرئاسة بالبرازيل

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