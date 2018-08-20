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استخراج فوطة من بطن مريض وأمه تتهم أطباء طوارئ المنصورة بالإهمال الطبى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:40 م
استخراج فوطة من بطن مريض وأمه تتهم أطباء طوارئ المنصورة بالإهمال الطبى غرفة عمليات - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تقدمت ربة منزل ببلاغ إلى قسم أول المنصورة تتهم فيه أطباء مستشفى الطوارئ بنسيان فوطة داخل أمعاء نجلها، بعد قيامهم بإجراء عملية له لاستخراج قطعة زجاج صغيرة من داخل أمعاءه منذ عدة اشهر.

 

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورد بلاغ من أنيسة. ش. ز 58 سنة ربة منزل، ومقيمة بقرية البهو فريك التابعة لمركز أجا، بأنه بتاريخ 15 فبراير من هذا العام قامت بإجراء عملية لنجلها محمد.ع. م 36 سنة عامل لاستخراج قطعة زجاج من الأمعاء بمستشفى الطوارئ وتصرح له بالخروج، واليوم شعر بحالة إعياء شديدة تم نقله إلى مستشفى برج النور الخيرى باجا، حيث تم استخراج فوطة 50 سم فى 50 سم من البطن واتهمت أطباء الطوارئ بالإهمال الطبي، وتم تحرير المحضر رقم 9756 لسنة 2018 إدارى بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وكشف مصدر طبى بأن المريض كان يعانى من الإصابة بالبواسير، ودخل المستشفى فى يوم 28 فبراير من هذا العام بعد أن أقنعه أحد الأشخاص بعلاج البواسير عن طريق إدخال زجاجة فى فتحة الشرج، وبعد قيامه بالتجربة وإدخال الزجاجة من الخلف، صعدت إلى الأمعاء، وبدأ يشعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ، وتم التدخل الجراحى له واستخراج الزجاجة من الأمعاء، ووضع تحت الملاحظة، حتى تم التصريح له بالخروج من المستشفى بعد استقرار حالته.

 


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