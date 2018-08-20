إيطاليا تسمح لمهاجرين عالقين قبالة جزيرة لامبيدوزا بالنزول فى صقلية

(أ ف ب)

قال وزير النقل الإيطالى، اليوم الأثنين، إنه سيسمح لنحو 180 مهاجرا عالقين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية منذ 4 أيام بالنزول فى صقلية.

وكتب دانيلو تونينيلى على تويتر أن "سفينة ديتشيوتى سترسو فى كاتانيا" فى إشارة إلى سفينة خفر السواحل التى أنقذت المهاجرين.

وأضاف أن رجال خفر السواحل الشجعان أدوا مهمتهم بإنقاذ أشخاص على بعد نحو 17 ميلا من لامبيدوزا، والان على أوروبا أن تلعب دورها بسرعة، إلا أن الاعلام الإيطالى نقل عن مصادر مقربة من وزير الداخلية ماتيو سلافينى قوله أنه "لن يعطى الإذن (للمهاجرين) بالنزول".

ودخل سلافينى، وهو من حزب الرابطة اليمينى المتطرف، الحكومة فى ائتلاف شعبوى بعد الانتخابات التى جرت فى مارس الماضى والتى خاضها على أجندة مناهضة للمهاجرين.

وكان سلافينى هدد سابقا بإرسال المهاجرين إلى ليبيا إذا لم تشارك الدول الأوروبية الأخرى فى حل.