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الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:28 ص
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إندونيسيا ترسل مساعدات إغاثة ومستلزمات عاجلة إلى جزيرة لومبوك

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:05 ص
إندونيسيا ترسل مساعدات إغاثة ومستلزمات عاجلة إلى جزيرة لومبوك آثار زلزال إندونيسيا
جاكرتا (أ ش أ)
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أعلنت الوكالة الوطنية الأندونيسية لتخفيف الكوارث، اليوم الاثنين، أنها أرسلت بالتعاون مع قوات الدفاع مساعدات إغاثة ومستلزمات إلى جزيرة لومبوك التى تعرضت لعدة زلازل أرضية أمس الأحد.

ونقلت وكالة أنباء "آنترا نيوز" الإندونيسية عن المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بورو قوله إن الوكالة قامت بالتنسيق مع القوات المسلحة لتوفير طائرات لنقل مساعدات الإغاثة، كما أن العديد من السفن الحربية جاهزة لإرسال المساعدات.

وتأتى هذه التحركات بعد أن امتلأت المساحات المفتوحة فى مدينة ماتارام بلومبوك بأشخاص تم إجلاؤهم فى خيام مؤقتة بعد أن بلغت أخر الهزات الأرضية 7 درجات على مقياس ريختر وأودت بحياة 12 شخصا.

 


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