إعدام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى القليوبية

القليوبية نيفين طه_ابراهيم سالم

شنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة حملة على الثلاجات والمحال والمصانع الغذائية والتجارية بحى غرب شبرا الخيمة، حيث تم ضبط 168 كجم عبارة عن مفروم لحم ولحم بقرى وجملى وكبدة بقرى ولحوم ضأن مذبوح خارج المجزر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم تحرير 4 محاضر بالوقائع وأوصت اللجنه بالإعدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة.

وشدد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، على ضرورة عمل حملات بيطرية وذلك بالتنسيق والتعاون مع التموين والصحة والقيام بعمل حملات تفتيشية مفاجئة على بقالى التموين والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة ظاهرة الغش التجارى وإحكام السيطرة على الأسعار لمنع تلاعب التجار بها وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه و ضمان جودة وسلامة المنتج المعروض حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.