إعداد المخطط التفصيلى لـ 560 فدان لإنشاء إسكان متكامل بملوى بالمنيا

كتب فريق المحافظات

قال عصام البديوى محافظ المنيا، أنه تم إعداد المخطط التفصيلى لأرض الـ 560 فدان بناحية البرشا بمركز ملوى، والتى سيتم إنشاء مشروع إسكان متكامل الخدمات والمرافق بها.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع اللجنة العليا لأملاك الدولة أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى فى مساحات قطع الأراضى وتخصيص حى كامل للإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية ،لافتا إلى انه جارى إعداد مشروع التقسيم لاعتماده من الجهات المختصة، و تم مخاطبة رئيس منطقة مصر الوسطى قطاع شبكات المنيا لمعاينة الموقع وتحديد موعد انشاء محطة محولات .

وأكد المحافظ أن المشروع سيساهم بشكل كبير فى الخروج من الحيز العمرانى الضيق إلى المدن الجديدة، من خلال مشروع حضارى تم تخطيطه وتصميمه، بشكل راق، يستفيد منه أبناء المحافظة وسيتم العمل على تنفيذه فى اقرب وقت.