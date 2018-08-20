إصابة عاملين اثنين ورجال اطفاء فى حريق هائل فى سوق الخيام بالكويت

الكويت /أ ش أ/

أصيب عاملان اثنان وعدد من رجال الإطفاء إثر حريق هائل اندلع اليوم الإثنين فى سوق الخيام بمنطقة الرى بالكويت، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء الكويتية - فى بيان صحفى - إنها تلقت بلاغا بنشوب حريق بسوق الخيام بمنطقة الرى، فتم على الفور الدفع بست فرق إطفاء للتعامل مع النيران، خاصة وأن الحريق امتد على مساحة خمسة آلاف متر مربع؛ حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى كامل السوق.

وأضافت أن الحريق أسفر عن إصابة عاملين اثنين بحروق بالغة، تم نقلهما على إثرها إلى المستشفى فى حالة خطرة، وكذلك إصابة عدد من رجال الإطفاء أثناء مكافحتهم للنيران، لافتة إلى أن أحدهم تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء الكويتية، أنه كانت هناك كميات هائلة من الخيام والمواد الأولية المخزنة بطريقة متكدسة بالسوق، ومستودعات غير مستوفية للشروط الوقائية، مشيرة إلى انه تم اتخاذ اللازم قانونا تجاه الواقعة، ومباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق.