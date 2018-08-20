إسرائيل تسلم إخطارات بوقف البناء فى محلات تجارية جنوب غرب جنين

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سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، أصحاب محلات تجارية فى بلدة برطعة جنوب غربى جنين، إخطارات بوقف البناء فى محلاتهم.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال ترافقها ما تسمى "دائرة التنظيم والبناء الإسرائيلية"، اقتحمت البلدة وداهمت منطقة السوق التجارى قرب الوادى، وسلمت إخطارات بوقف البناء فى أكثر من 10 محلات تجارية، بحجة أنها غير مرخصة.

يشار إلى أن بلدة برطعة تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال تتمثل بمنع البناء وهدم المنازل، والمداهمات والاعتقالات، والتنكيل بالمواطنين على الحاجز العسكرى المقام على أراضى البلدة.