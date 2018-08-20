أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة طفل ملقاة بأرض زراعية بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف مديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض مقتل طفل عثر على جثته ملقاة بأرض زراعية بقرية قرقشنده بطوخ، وتم نقل الجثة لمستشفى طوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل يدعى "مصطفى عمر صلاح" 3 سنوات و6 أشهر، مقتولا ملقاه خلف منزل جدته بقرية قرقشنده دائرة المركز .

وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، وبمناظرة الجثة تبين أنها فى حالة تحلل، وتوصلت التحريات أن الطفل متغيب عن منزل جدته منذ 3 أيام وقام والده بتحرير محضر بمركز الشرطة يوم 18 من الشهر الجارى، وتولت النيابة التحقيق.