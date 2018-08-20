video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة طفل ملقاة بأرض زراعية بطوخ

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:28 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة طفل ملقاة بأرض زراعية بطوخ جثة - صورة أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق
تكثف مديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض مقتل طفل عثر على جثته ملقاة بأرض زراعية بقرية قرقشنده بطوخ، وتم نقل الجثة لمستشفى طوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل يدعى "مصطفى عمر صلاح" 3 سنوات و6 أشهر، مقتولا ملقاه خلف منزل جدته بقرية قرقشنده دائرة المركز .
 
وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، وبمناظرة الجثة تبين أنها فى حالة تحلل، وتوصلت التحريات أن الطفل متغيب عن منزل جدته منذ 3 أيام وقام والده بتحرير محضر بمركز الشرطة يوم 18 من الشهر الجارى، وتولت النيابة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثة طالب غارق بطوخ

اخبار القليوبية

اخبار مصر

امن القليوبية

طوخ

جثة طفل




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة