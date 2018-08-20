أمريكا تعرض 11 مليون برميل نفط من الاحتياطى الاستراتيجى للبيع

رويترز

عرضت وزارة الطاقة الأمريكية 11 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد للبيع قبيل سريان عقوبات على إيران من المتوقع أن تؤدى إلى خفض الإمدادات العالمية من الخام.

وأظهر إخطار اليوم الاثنين أن فترة التسليم لصفقة البيع المقترحة من خامات عالية الكبريت ستكون بين الأول من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر.

وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات مالية على إيران ستستهدف أيضا قطاع النفط فى ثالث أكبر دولة منتجة للخام فى منظمة أوبك بداية من نوفمبر.

وقال تاجر نفط لرويترز إن الصفقة جاءت لتظهر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتخذ إجراءات لكبح زيادات أسعار الطاقة قبيل العقوبات.

وساهم ازدهار النفط الصخرى فى ارتفاع إنتاج الخام المحلى فى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام، وينظر مشرعون أمريكيون على نحو متزايد إلى المبيعات من الاحتياطى كوسيلة لخفض العجز وتمويل العمليات الحكومية.

واشتكى ترامب فى وقت سابق هذا العام من أن أسعار النفط "مرتفعة جدا بشكل مصطنع"، وربما يُنظر على نطاق واسع إلى بيع محتمل من الاحتياطى الاستراتيجى قبيل انتخابات التجديد النصفى فى الولايات المتحدة فى نوفمبر تشرين الثانى على أنه وسيلة للتخفيف عن سائقى السيارات الذين شهدوا قفزة فى أسعار البنزين العام الأخير.