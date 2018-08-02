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86% من القراء يؤيدون المطالبة بتسريع خطة تطوير السكة الحديد لوقف الحوادث

الخميس، 02 أغسطس 2018 08:12 ص
86% من القراء يؤيدون المطالبة بتسريع خطة تطوير السكة الحديد لوقف الحوادث الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان"هل تؤيد المطالبة بتسريع خطة تطوير السكة الحديد لوقف مسلسل حوادث القطارات؟"، أيد غالبية القراء المطالبة بتسريع خطة تطوير السكة الحديد لوقف مسلسل حوادث القطارات.

 

وأيد 86% من القراء المطالبة بتسريع خطة تطوير السكة الحديد لوقف مسلسل حوادث القطارات، وأعرب 11% من القراء عن رفضهم المطالبة بتسريع خطة تطوير السكة الحديد لوقف مسلسل حوادث القطارات، فى الوقت ألذى أعرب فيه 3 % من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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السكة الحديد

حوادث القطارات

استطلاع

حوادث




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