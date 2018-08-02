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وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: الأوقاف تمتلك أصولاً تقدر بـ"تريليون" جنيه

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:00 ص
وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: الأوقاف تمتلك أصولاً تقدر بـ"تريليون" جنيه لجنة الخطة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسى بشأن الاستفادة بالأصول غير المستغلة للأوقاف خطوة على الطريق الصحيح، وعلى غرار الصندوق السيادى مع مراعاة طبيعة التعامل مع هذه الأصول، وإن لزم الأمر لتشريع، لتحقيق هذا التوجه على أرض الواقع سيتم التقدم به على وجه السرعة.

 

وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن الأصول المملوكة للأوقاف بشكل عام سواء المستغل أو غير المستغل تتخطى التريليون جنيه، مشددًا على ضرورة إعداد قاعدة بيانات لحصر كل الممتلكات والمستغل منها بشكل كامل، وغير المستغل، والمستغل بشكل جزئى لا يحقق هامش ربح للوزارة، وذلك لتحديد الأولويات وكيفية ترجمة التوجهات عل أرض الواقع.

 

وشدد سالم، على ضرورة تحديد القيمة السوقية للأصول، ومن ثم تحديد ما يمكن أن تديره الوزارة أو تؤجره للاستفادة منه، مع مراعاة التفرقة بين الوقف الأهلى والخيرى، لافتًا إلى أن أصول وزارة الأوقاف ذات طبيعة خاصة ويجب التعامل معها وفقًا لهذا المنطلق، بما يضمن تحقيق الاستفادة وفى الوقت نفسه التعامل مع الأصول وفقًا لطبيعة الوزارة.


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