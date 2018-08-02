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وزارة الإعلام الكويتية: نرفض مغالطات "بى بى سى" وتزييفها الحقائق التاريخية

الخميس، 02 أغسطس 2018 07:50 م
وزارة الإعلام الكويتية: نرفض مغالطات "بى بى سى" وتزييفها الحقائق التاريخية مقر بى بى سى- أرشيفية
أ ش أ
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 أكدت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الخميس، رفضها التام لما وصفته بالمغالطات التاريخية والادعاءات الزائفة والمغلوطة التى بثتها فضائية (بى بى سي) العربية، بشأن سيادة الكويت.

وأعربت (الإعلام) - فى بيان صحفى - عن بالغ أسفها واستنكارها لما ورد على لسان مقدمة برنامج (ترندينج) رانيا عطار، بشأن سيادة الكويت التاريخية، مؤكدة أنها ابتعدت عن كل قواعد المهنية، وعمدت إلى تزييف الحقائق وتشويه التاريخ.

وشددت على أن مثل هذه الادعاءات الزائفة والأخطاء الفادحة غير مقبولة نهائيا، خاصة من مؤسسة إعلامية دولية يفترض أن تلتزم بالمعايير المهنية وايضاح الحقائق بدلا من تشويهها، حسب قولها.

وأعربت وزارة الإعلام الكويتية عن اندهاشها من هذا الموقف المتمثل فى تزييف الحقائق تزامنا مع الذكرى ال28 لجريمة الغزو العراقى للكويت، لافتة إلى حقها فى ملاحقة أى جهة أو مؤسسة تعمد إلى ارتكاب هذا التشويه والتزييف التاريخى المتعمد.

 


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