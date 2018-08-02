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هيئة ميناء دمياط: السيطرة على ميل سفينة بأحد الأرصفة

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:43 م
هيئة ميناء دمياط: السيطرة على ميل سفينة بأحد الأرصفة السفينه المائله
دمياط عبده عبد الباري
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أعلنت الإدارة المركزية للحركة بميناء دمياط، أنه أثناء رسو السفينة " الباتروس " و تحمل جنسية دوله  " توجو " و يبلغ طولها 100 م و عرضها 14 متر على رصيف رقم 19 بالميناء، وأثناء شحنها بمادة ( الجيبسوم بورد )، حدث ميل للسفينة نتيجة إهمال الطاقم فى مراقبة الإتزان بتانكات مياه الصابورة الخاصة بها مما أدى إلى ميولها بزاوية بلغت 19 درجة.
 
وأضافت الإدارة فى بيان وفور إبلاغ إدارة المناطق لمركز العمليات وإدارة الأزمات و برج الحركة بالميناء تم التدخل السريع و دفعت الإدارة المركزية للخدمات البحرية بالقاطرتين " حمزة و أبو زيد " و فريق الغطس بالميناء للمساعدة فى استعدال السفينة كما تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين السفينة، بتشديد شوامى الرباط وإخلائها من بعض حمولتها حتى تم السيطرة على السفينة وتأمينها ومنع حدوث المزيد من الميول.
 
وأوضحت الإدارة أنه جارى حاليا تفريغ البضائع من السفينة لاستعدالها، مؤكدة أن حالة السفينة حاليا تحت السيطرة لحين إتمام إجراءات استعدالها.
 
 
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