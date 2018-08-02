video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هدوء حذر فى شوارع زيمبابوى بعد احداث عنف بسبب الانتخابات

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:34 ص
هدوء حذر فى شوارع زيمبابوى بعد احداث عنف بسبب الانتخابات احتجاجات زيمبابوى
هارارى (رويترز)
إضافة تعليق

جاب جنود زيمبابوى شوارع العاصمة هارارى اليوم الخميس، وعاد هدوء مشوب بالحذر بعد يوم شهد اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين سقط فيها ثلاثة قتلى.

 

وانطلقت الأعيرة النارية أمس بينما كانت القوات ومعها مركبات مدرعة وطائرة هليكوبتر عسكرية تحاول تفريق المتظاهرين الذين اتهموا الحزب الحاكم بالسعى لتزوير الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم الاثنين.

 

وأغلقت متاجر كثيرة أبوابها صباح اليوم الخميس وساد الهدوء شوارع العاصمة التى تناثر فيها حطام وأشياء متفحمة، بينما كان مشهد الجنود تذكرة بالعنف الذى اندلع أمس.

 

وقال سائق حافلة أجرة صغيرة وهو ينظر لما حوله بينما كان جندى واقفا يدخن سيجارة "أمس كان يوما حزينا جدا لزيمبابوى".

 

وأضاف "نأمل أن تبقى الأمور هادئة وأن ننسى جميعا أمر هذه الانتخابات. نحن لا نعرف أن كانت نزيهة. الحكومة ستفعل ما تشاء".

 

ويعتبر نشر جنود وضربهم محتجين عزل بمثابة انتكاسة لمساعى الرئيس إمرسون منانجاجوا لإنهاء حالة العزلة التى تعانى منها بلاده بعد عقود من القمع فى عهد روبرت موجابى الذى أطيح به فى انقلاب فى نوفمبر.

 

وألقى منانجاجوا باللائمة فى أحداث العنف على حركة التغيير الديمقراطى المعارضة التى يقودها نلسون شاميسا منافسه الرئيسى فى انتخابات الرئاسة التى لم تعلن نتائجها بعد.

 

وتفجرت الاضطرابات بعد قليل من إعلان زعيم شاميسا فوزه بالانتخابات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حكومة زيمبابوى تتعهد بتنفيذ حملة أمنية لتجنب المزيد من الاضطرابات

صور.. تصاعد المظاهرات فى زيمبابوى احتجاجا على فوز منانجاجوا

زيمبابوى

انتخابات زيمبابوى

احداث عنف

احتجاجات فى زمبابوى

اخبار عالمية




لا تفوتك
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة