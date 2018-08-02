نبيلة مكرم: أرقامى متواجدة مع كل الجاليات المصرية بالخارج وأرد عليهم شخصيًا

كتب أيمن رمضان

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنها تتابع أخبار المصريين وتتواصل معهم شخصياً، موضحة أن التعامل المباشر معهم فى السابق لم يكن موجودًا رغم أنهم "أمن قومى" يجب الالتفات لهم والعمل على حل مشاكلهم، وتابعت: "أرقام تليفونى متواجدة مع كل الجاليات المصرية بالخارج وأتفاعل مع كافة الجروبات الخاصة بهم، وأرد عليهم شخصيًا".

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال حوارها مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك 150 مصريًا ومصرية من المصريين بالخارج شاركوا فى منتدى شباب العالم تعرفوا على الصورة الحقيقة للبلاد، وهم بالتأكيد سيكونوا سفراء لنا فى بلدانهم.

وفى سياق آخر، أكدت وزيرة الهجرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تابع أزمة بصمة الحج والأزمة الأخيرة المتعلقة بتجديد أجازات المصريين العاملين بالخارج، مشددة على أن الرئيس أعطى مساحة للمرأة المصرية ساعدتها على إثبات نفسها وعملها.