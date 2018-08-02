ملك الأردن يبحث مع وزير الخارجية الفرنسى علاقات التعاون والأوضاع بالمنطقة

عمان /أ ش أ/

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إعادة إطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين وبما يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أهمية دور الاتحاد الأوروبى بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثانى، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، فى اجتماع تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين الأردن وفرنسا، والأوضاع فى المنطقة.

وبحسب بيان صادر اليوم عن الديوان الملكى الهاشمى، أعرب الملك عبدالله الثانى عن تقدير الأردن للدعم الذى تقدمه فرنسا للعديد من البرامج التنموية فى المملكة، وللتخفيف من الأعباء الكبيرة التى سببتها أزمة اللجوء السورى على الاقتصاد الأردني.

كما جرى استعراض خلال اللقاء التطورات المرتبطة بالأزمة السورية، وجهود التوصل إلى حل سياسى لها يحقق الاستقرار فى سوريا ويسمح بعودة اللاجئين إلى وطنهم.