ملك الأردن يبحث بمقر قيادة الجيش التطورات على الحدود الشمالية للمملكة

عمان /أ ش أ/

بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الخميس، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، عددا من الأمور والقضايا التى تهم القوات المسلحة فى مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

وذكر الديوان الملكى الهاشمى فى بيان ليوم أن ذلك جاء ذلك خلال زيارة العاهل الأردني، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث اطلع على آخر التطورات على الحدود الشمالية للمملكة.

وتناول الاجتماع آخر التطورات على الحدود الشمالية للمملكة، وجاهزية القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية فى حماية الحدود والتعامل مع أى مستجدات أو أى تهديد لأمن المملكة ومواطنيها.

وأطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى الملك عبدالله الثانى على جاهزية القوات المسلحة على طول الحدود الأردنية مع دول الجوار واستعدادها التام للتعامل مع أى محاولات اختراق للحدود من قبل الجماعات الإرهابية التى يتم قتالها ومطاردتها بالقرب من الحدود الشمالية للمملكة.

كان الجيش الأردنى قد أعلن اليوم قصف بعض عصابات تنظيم داعش الإرهابى لدى محاولتهم الاقتراب من الحدود الأردنية فى منطقة حوض اليرموك، ما أدى إلى قتل بعضهم وإجبار البعض الآخر على التراجع إلى الداخل السوري.