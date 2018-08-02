video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ملك الأردن يبحث بمقر قيادة الجيش التطورات على الحدود الشمالية للمملكة

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:22 م
ملك الأردن يبحث بمقر قيادة الجيش التطورات على الحدود الشمالية للمملكة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
عمان /أ ش أ/
إضافة تعليق

بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الخميس، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، عددا من الأمور والقضايا التى تهم القوات المسلحة فى مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.

وذكر الديوان الملكى الهاشمى فى بيان ليوم أن ذلك جاء ذلك خلال زيارة العاهل الأردني، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث اطلع على آخر التطورات على الحدود الشمالية للمملكة.

وتناول الاجتماع آخر التطورات على الحدود الشمالية للمملكة، وجاهزية القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية فى حماية الحدود والتعامل مع أى مستجدات أو أى تهديد لأمن المملكة ومواطنيها.

وأطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى الملك عبدالله الثانى على جاهزية القوات المسلحة على طول الحدود الأردنية مع دول الجوار واستعدادها التام للتعامل مع أى محاولات اختراق للحدود من قبل الجماعات الإرهابية التى يتم قتالها ومطاردتها بالقرب من الحدود الشمالية للمملكة.

كان الجيش الأردنى قد أعلن اليوم قصف بعض عصابات تنظيم داعش الإرهابى لدى محاولتهم الاقتراب من الحدود الأردنية فى منطقة حوض اليرموك، ما أدى إلى قتل بعضهم وإجبار البعض الآخر على التراجع إلى الداخل السوري.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا تقدم مليار يورو إضافية للأردن لمساعدته على تحمل أعباء اللجوء السورى

ملك الأردن يعود إلى عمان مختتما زيارة خاصة للولايات المتحدة

ملك الأردن

المملكة الأردنية

الجيش الأردنى

الحدود الأردنية

الأردن




لا تفوتك
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة