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مطار القاهرة يستعين بعدد من الوعاظ لتعريف الحجاج بمناسك الحج

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:36 م
مطار القاهرة يستعين بعدد من الوعاظ لتعريف الحجاج بمناسك الحج الحجاج
كتب احمد مصطفي- رحاب نبيل
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استعانت شركة مطار القاهرة الدولى، بعدد من الوعاظ لتعريف حجاج بيت الله الحرام بمناسك الحج، وذلك قبل صعودهم لأولى رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى مطار المدينة المنورة لأداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن تبدأ شركة مطار القاهرة بعد قليل، احتفالية مكبرة لتوديع أولى رحلات الحج إلى مطار المدينة المنورة بحضور الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، واللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات شركة مصر للطيران ومطار القاهرة.

وكان حجاج بيت الله الحرام، بدأو التوافد على مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية فى أولى رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى المدنية المنورة لأداء مناسك الحج.

 

 


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مطار القاهرة

الحجاج

مناسك الحج




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