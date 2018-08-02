video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص دهسته سيارة نقل بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:14 م
مصرع شخص دهسته سيارة نقل بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعه في حادث سير بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد بعد أن دهسته سيارة تقل عن طريق الخطأ وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا  من إدارة شرطة  النجدة يفيد  بمصرع "عبدالعزيز حسن محمود" 18 سنة من محافظة أسيوط في حادث سير بمنطقة شرق العوينات وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى الداخلة العام و تحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع طفل وإصابة 6 آخرين من أسرته في انقلاب سيارة على طريق مطروح

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الداخله




لا تفوتك
وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة