مصرع شخص دهسته سيارة نقل بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه في حادث سير بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد بعد أن دهسته سيارة تقل عن طريق الخطأ وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع "عبدالعزيز حسن محمود" 18 سنة من محافظة أسيوط في حادث سير بمنطقة شرق العوينات وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى الداخلة العام و تحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.