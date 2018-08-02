video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 05:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون بعقوبات جديدة على روسيا

الخميس، 02 أغسطس 2018 05:30 م
مشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون بعقوبات جديدة على روسيا الكونجرس الأمريكى- أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى مشروع قانون، اليوم الخميس، قالوا إنه سيزيد الضغوط على روسيا ردا على تدخلها فى الانتخابات الأمريكية وأنشطتها فى سوريا وضم شبه جزيرة القرم.

 

وقال السناتور الجمهورى لينزى جراهام نظام العقوبات الحالى فشل فى ردع روسيا عن التدخل فى انتخابات التجديد النصفى (المقررة فى وقت لاحق من) العام الجاري.

 

كان الكونجرس الأمريكى أقر فى الصيف الماضى مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا لكن بعض المشرعين عبروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفا عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة ترامب.

 

وتشمل العقوبات فرض قيود مالية على صفقات الدين السيادى الجديدة، وعلى قطاع الطاقة، وبعض المشروعات، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين يعلن تمديد حظر استيراد المواد الغذائية من دول فرضت عقوبات ضد روسيا

سيناتور أمريكى: لا يجب أن يلتقى بوتين وترامب وحدهما.. واخشى رفع العقوبات عن روسيا

امريكا

اخبار امريكا

اخبار الولايات المتحدة

اخبار العالم

اخبار روسيا




لا تفوتك
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة