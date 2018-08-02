مشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون بعقوبات جديدة على روسيا

(رويترز)

قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى مشروع قانون، اليوم الخميس، قالوا إنه سيزيد الضغوط على روسيا ردا على تدخلها فى الانتخابات الأمريكية وأنشطتها فى سوريا وضم شبه جزيرة القرم.

وقال السناتور الجمهورى لينزى جراهام نظام العقوبات الحالى فشل فى ردع روسيا عن التدخل فى انتخابات التجديد النصفى (المقررة فى وقت لاحق من) العام الجاري.

كان الكونجرس الأمريكى أقر فى الصيف الماضى مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا لكن بعض المشرعين عبروا عن غضبهم إزاء ما يرونه عزوفا عن تنفيذ العقوبات من جانب إدارة ترامب.

وتشمل العقوبات فرض قيود مالية على صفقات الدين السيادى الجديدة، وعلى قطاع الطاقة، وبعض المشروعات، وواردات اليورانيوم، إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال.