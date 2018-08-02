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مخالفات تعرضك لغرامة 20 ألف جنيه بقانون المرور الجديد.. تعرف عليها

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:40 ص
مخالفات تعرضك لغرامة 20 ألف جنيه بقانون المرور الجديد.. تعرف عليها حملات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أوضح مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد أقر عقوبة مالية تصل من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه لمن يخالف عددًا من القواعد، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، وعلى الرغم من ذلك يوجد خلاف عليها داخل أروقة البرلمان بعدما تم عرضه على العديد من اللجان داخل البرلمان وسيتم عرضه على لجان أخرى لحين التوافق على مواده النهائية ليتم إقراره.

 

وأضاف المصدر، أن تلك المخالفات التى تصل عقوبتها إلى 20 ألف جنيه منها تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق بدون تصريح أو قيادة السيارة بدون رخصة، كما يطبق القانون على الأقل من 18 عامًا أو عمل جراجات بالطريق وتخصيصه لانتظار السيارات أمام أى مبنى أو إنشاء مركز تعليم للقيادة دون تصريح من المرور.

 

واستطرد المصدر ، أن المخلفات شملت قيام المواطنين بعمل مطب صناعى أو غلق للطريق أو تضييق الشارع وعمل حفر أو ترك أجسام أو إنشاءات تعيق الطريق وتعرض حياة المواطنين للخطر أو تنظيم مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور مثل زفات الأفراح أو ارتكاب حادث مرورى وعدم إبلاغ قائد المركبة عنه.

 

وأوضح المصدر، أن قيام السائق بصدم أى مواطن والتسبب فى حدوث إصابات أو وفيات وعدم الاهتمام بهم وغلق أى طريق أو اقتطاع أجزاء منه يتسبب فى إعاقة حركة المرور سيدفع رجل المرور إلى تحرير مخالفة عن طريق أجهزة حديثة سيتم تسليمها لهم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون المرور لو تم تطبيقه بحذافيره سيردع أى مخالف وسيلزم السائقين بقواعد وآداب المرور.


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