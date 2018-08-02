محكمة أمريكية تؤيد قرار بناء مسجد بضاحية فى ولاية ميتشجان الأمريكية

كتب: أحمد علوى

قالت محكمة أمريكية، بأن ضاحية ستيرلينج هايتس بولاية ميتشجان الأمريكية، لم تنتهك أى قانون عندما وافقت على بناء مسجد فى أحد أحيائها.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، فقد أصدر قاضى يدعى جيرشوين دراين حكما لصالح ستيرلينج هايتس، إذ سمح القضاء الأمريكى بإمكانية بناء مسجد "المركز الإسلامى".

ومن ناحية أخرى أعلن محامى عن مجموعة من السكان المعارضين لبناء مسجد المركز الإسلامى الأمريكى أنه سيطعن على الحكم.

ورفضت المدينة خطط بناء المسجد فى 2015 لأسباب قالت إنها تتعلق بالمرور ومواقف انتظار السيارات وغيرها.

وقام محامون عن بعض السكان بالاستئناف على الحكم، قائلين إن قوانين تقسيم مناطق ستيرليج هايتس تعرضت لانتهاك، بمجرد إصدار القاضى أصدر الحكم المشار إليه.