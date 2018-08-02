محافظ بني سويف يتفقد قافلة طبية نظمتها مديرية الصحة بجزيرة أبو صالح

بنى سويف : هانى فتحى

تفقد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالتعاون مع المحافظة، وذلك بمقر الوحدة الصحية بقرية جزيرة أبوصالح مركز ناصر شرق النيل، بحضور النائبين: عبد الحكيم مسعود ، ونهى الحميلى عضوي مجلس النواب، والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والمحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ناصر

وثمن المحافظ الجهود المستمرة لوزارة الصحة في تنفيذ منظومة القوافل الطبية بالقري، بهدف تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين البسطاء من الفئات الأكثر احتياجا في الأماكن النائية والمناطق الريفية ومؤكدا على أهمية استمرار هذه القوافل لما تضمه من العديد في التخصصات وتلقى استجابة عالية نظرا للإقبال الشديد من جانب الأهالي حيث توفر عليهم عناء الانتقال وتكاليف السفر للعيادات الخاصة والمستشفيات المركزية في مدن المحافظة والقاهرة

ومن جانبه أوضح عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات الطبية من : باطنة ،وأطفال، ونساء وتنظيم أسرة، وجلدية، وأسنان،عظام، وأنف وأذن ، وشارك فيها مجموعة من أطباء مديرية الصحة، وتم الكشف على 1200 مواطنا وصرف العلاج لهم على مدار يومين ، و إجراء تحويل للمستشفيات، ما بين عمليات جراحية ونفقة دولة وإجراء إشاعات وتحاليل.، إضافة إلى تنظيم ندوات تثقيف صحية وتنظيم أسرة لأهالي القرى،















