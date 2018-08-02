محافظ بنى سويف: 473 مواطنا قدموا ملفاتهم من خلال 46 مكتبا تموينيا

بنى سويف :هانى فتحى

تابع المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، تقريرا ميدانيا مفصلا أعدته مديرية تموين بنى سويف عن سير منظومة العمل بمكاتب التموين التى تستقبل طلبات المواطنين الراغبين فى إضافة مواليد جديدة على بطاقات التموين، وذلك بعد إعلان وزارة التموين خلال يوليو الحالى 2018 عن فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، طبقا للتوجيه الوزارى رقم (20) لسنة 2018 بفتح باب التسجيل للمواليد من 1يناير2006 وحتى 31 ديسمبر 2015، وتم البدء بالفعل فى تلقى استمارات أداء الخدمة (إضافة المواليد) اعتبارا من 1 أغسطس الجارى وحتى 31 أكتوبر المقبل.

ووجه المحافظ بعدد من الإجراءات بالتنسيق مع التموين استعدادا لتوافد المواطنين لمكاتب التموين المنتشرة فى المدن والقرى على مستوى المحافظة، وركزت الاجراءات على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين وسبل الراحة وتوفير أماكن انتظار مناسبة، ومنع حدوث زحام أمام المكاتب، مع ضرورة التنسيق والتواصل المباشر بين غرف العمليات والأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومديرية التموين والوحدات القروية لسرعة الاستجابة الفورية لأية شكاوى وتذليل كافة المعوقات.

وشدد المحافظ على أهمية التوعية والإعلان عن المواعيد المقررة لكل فئة من البطاقات حتى لا يحدث زحام أمام المكاتب وتوفير الجهد والوقت على المواطنين، مطالبا بضرورة حسن التعامل بين الموظفين والأهالى أثناء تأدية الخدمة والالتزام بالقانون، مؤكدا على أهمية هذا القرار الذى يمثل دعما للمواطنين البسطاء والأسر محدودة الدخل وإيصال الدعم لمستحقيه فيجب التعاون والتلاحم بين الجميع لإنجاز العمل بأعلى كفاءة.

وكشف تقرير التموين أنه تم استلام 100 ألف نموذج إضافة مواليد وتم توزيعها على المكاتب التموينية، البالغ عددها حيث 46 مكتبا لتسليم هذه النماذج للمواطنين مقابل 50 قرشا للنموذج، حيث بدأت المكاتب فى استلام مجموعة من الملفات المستكملة من المواطنين" أمس الأربعاء" لمراجعتها والبدء فى تسجليها على النظام، وتم استلام عدد 473 ملفا فى اليوم الأول بواقع 11 ملف بالبندر، و295 مركز بنى سويف، 110 بالواسطى، 6 فى ناصر، 11 فى ببا، و40 فى إهناسيا.

وأوضح التقرير حول الأوراق والمستندات المطلوبة، التقدم ببطاقات تموين سارية المفعول وليس بها أخطاء، ويرفق معها بحث اجتماعى أو شهادة دخل أو مفردات مرتب وصورة الرقم القومى لجميع أفراد الأسرة سواء المقيدين بالبطاقة أو المراد إضافتهم (شهادة الميلاد)، مع مراعاة تسجيل رقم التليفون المحمول على الاستمارة لرب الأسرة أو أحد الأفراد المستفيدين.

وعن المواعيد التى أقرتها الوزارة لاستقبال أصحاب البطاقات الذكية الراغبين فى إضافة أولادهم على مدار 12 أسبوعا، حيث تحدد الأسبوع الأول من 1/8/2018 حتى 10/8/2018 لحاملى البطاقات التموينية التى تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ (0)، والأسبوع الثانى من 11/8 حتى 17/8 للبطاقات التى تنتهى أرقامها بـ (1)، والأسبوع الثالث من 18/8 حتى 24/8 للبطاقات التى تنتهى بـ (2)، والأسبوع الرابع من 25/8 حتى 31/8 للبطاقات التى تنتهى بـ (3)، الالاسبوع الخامس من 1/9 حتى7/9 للبطاقات التى تنتهى بـ (4)، الاسبوع السادس من 8/9حتى 14/9 للبطاقات التى تنتهى بـ (5)، الاسبوع السابع من 15/9حتى 21/9 للبطاقات التى تنتهى بـ (6)، الأسبوع الثامن من 22/9 حتى 28/9 للبطاقات التى تنتهى بـ (7)، الأسبوع التاسع من 29/9حتى 5/10 للبطاقات التى تنتهى بـ (8)، الأسبوع العاشر من 6/10 حتى 12/10 للبطاقات التى تنتهى بـ (9)، على أن يتم خلال الأسبوعين الحادى عشر والثانى عشر من 12/10/2018 حتى 31/10/2018 لتسجيل ممن تخلف عن المواعيد المذكورة عالية.

وأوضح التقرير حول الفئات المستهدفة والتى يحق لها إضافة المواليد، وهى الفئات الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا وطبقا لدخل الأسرة وهم: المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضيئلة والمتعطلون ومن فى حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى لا يزيد عن 2000 جنيه، وكذا أرباب المعاشات العاملون بالحكومة أو القطاع الخاص بحيث لا يزيد دخلهم الشهرى عن 2000 جنيه، بالإضافة إلى العاملون بالحكومة أو قطاع الاعمال أو القطاع الخاص المؤمن عليه ودخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه.