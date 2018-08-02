محافظ أسيوط : تنفيذ 4815 مشروع بتكلفة 302 مليون جنيه بمبادرة "مشروعك"

أسيوط ـ محمود عجمى

أشاد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، بدور جهاز تشغيل شباب الخريجين فى إنجاح منظومة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" من خلال تسهيل القروض لشباب المحافظة ، بهدف إقامة مشروعات استثمارية الامر الذى ساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ، مشيرا إلى تنفيذ 4815 مشروع بتكلفة 302 مليون جنيه بمبادرة "مشروعك" حتى يوليو الماضي ، موضحاً أن المبادرة تأتي في إطار إهتمام القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتنمية الإقتصاد المصري.

وقال علاء نصرالدين مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام محافظة أسيوط ، إنه يتم بصفة دورية عقد إجتماعات دورية مع مسئولى فروع جهاز تشغيل الشباب القائمين على المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" بناءا على تعليمات محافظ أسيوط لمناقشة المعوقات التى قد تواجههم أثناء عملهم بمبادرة مشروعك مشيرا إلى إيجاد حلول فورية لها.

وأضاف علاء نصرالدين أنه تم الموافقة علي 4815 مشروع علي مستوي مراكز المحافظة من إجمالي 7582 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 302 مليون و242 ألف جنيه حتى شهر يوليو موضحا انه تم الموافقة علي 246 مشروع بمركز ومدينة أسيوط بتكلفة تبلغ 16 مليون و423 ألف جنيه بينما تم الموافقة علي 209 مشروع بحي شرق أسيوط بتكلفة 21 مليون و372 ألف جنيه بالإضافة إلي 241 مشروع بحي غرب بتكلفة 21 مليون و712 ألف جنيه وبمركز ديروط تم الموافقة علي 522 مشروع بإجمالي تكلفة 32 مليون و615 ألف جنيه وبمركز القوصية 645 مشروع بتكلفة 29 مليون و99 ألف جنيه وبالنسبة لمركز منفلوط فتم الموافقة علي 511 مشروع بتكلفة 29 مليون و173 ألف جنيه وبمركز أبوتيج تم تنفيذ 1043 مشروع بتكلفة 38 مليون و245 ألف جنيه وبمركز صدفا 318 مشروع بتكلفة 21 مليون و907 ألف جنيه مضيفا انه تم تنفيذ 70 مشروع بالغنايم بتكلفة 3 مليون و408 ألف جنيه كما تم تنفيذ 407 مشروع بمركز أبنوب وتكلفتهم بلغت 59 مليون جنيه و208 مشروع بمركز الفتح بتكلفة 9 مليون و27 ألف جنيه وبمركز ساحل سليم تم تنفيذ 296 مشروع بتكلفة 14 مليون و228 ألف جنيه كما تم تنفيذ 99 مشروع بمركز البداري بتكلفة بلغت 6 مليون و21 ألف جنيه.

كما شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ على أسيوط ، على تكثيف حملات رفع جميع المخلفات من الشوارع والميادين بقرى ومراكز والمحافظة وازالة جميع اكوام ومقالب القمامة بالاضافة الى التنسيق بين الجهات التنفيذية ومديرية الرى باسيوط لتطهير الترع والمصارف بصفة مستمرة ورفع القمامة والمخلفات الزراعية منها لتسهيل عمليات الرى والقضاء على ضعف المياه بنهايات الترع .

وأشاد محافظ أسيوط بمجهودات رى أسيوط والاجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منفلوط لتطهير ترعتى بنى مجد وبنى شعران ورفع كافة المخلفات منها وتسهيل عمليات الرى منها ووصل المياه للارض الزراعية بقرية بنى مجد والقرى المجاورة لها .

وقال حسنى درويش القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، إنه بناء على تعليمات محافظ أسيوط وتوجيهات سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبد الجليل بالاستجابة السريعة لطلبات أهالى بنى شعران وبنى مجد بمركز منفلوط لتطهير الترعة ورفع اكوام القمامة بها تم على الفور تشكيل حملة مكبرة ضمت المهندس عبد اللطيف احمد مدير عام الرى بأسيوط والمهندس ابوالعيون عرفات ومهندسى رى منفلوط وبالاستعانة بمعدات الوحدة المحلية تم رفع جميع المخلفات الزراعية من الترعة وازالة ورد النيل و تطهير الترعة تماما مشيرا الى استمرار حملات تطهير الترع و منها ترعة بنى شعران التى تم تطهيرها ورفع كافة المخلفات بها على ان تستمر الحملات بقرى ونجوع المركز .

وأضاف أنه تم تنظيم حملة مكبرة لرفع الاشغالات من الشوارع برئاسة اشرف فوزى مساعد رئيس المركز وبالتنسيق مع مركز شرطة منفلوط ومسئولى الاشغالات واشتهدفت شارع جناين أيوب وشارع السجل المدني وتم تحرير عدد 13 محضر اشغال ومحضر تركيب قيسونتين بالتنسيق مع إدارة البيئة ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم .

ومن جانب آخر ، قال محافظ أسيوط ، أنه جاري استكمال خطة رصف باقي الشوارع والطرق المعتمدة والمدرجة في الخطة الاستثمارية الجديدة 2018/2019 ، وذلك في إطار تنفيذ المحافظة لمخطط شامل لرفع كفاءة الطرق بها والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات مؤكدا أن القيادة السياسية والحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ طلبات المواطنين ودعم محافظة أسيوط لرفع مستوى الخدمات بها ضمن رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية اليوم، أننا نعمل بإستمرار على رفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية على مستوى الأحياء والمراكز وحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعًا أو محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج للرصف بشكل عاجل لرفع المعاناة عن المواطنين.

فيما أوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة ، أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام وذلك لسرعة الانتهاء منها والعمل على رصف الطرق الآخرى حسب الإعتمادة المالية المخصصة لكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وأشار السكرتير العام ، إلى أن خطط وأعمال الرصف بمدينة أسيوط تأتي بالتزامن مع خطط الرصف للعديد من الطرق بنطاق جميع المراكز وذلك لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

من جانبه أعلن أيمن محروس رئيس حي شرق مدينة أسيوط، الانتهاء من رصف شوارع منطقة فريال ومنها شارع خالد بن الوليد وتفرعاته وشارع أبو بكر الصديق وتقاطعه مع شارع الخلفاء ، مشيرا إلى أن هذه الشوارع أصبحت جاهزة لمرور المواطنين بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها وتطويرها بالتعاون مع وحدة الرصف التابعة للمحافظة.

وأضاف محروس ، أن حي شرق قام برفع كفاءة العديد من الشوارع بنطاقه لرفع المعاناة عن المواطنين وتسهيل الحركة المرورية بالمدينة ،لافتا إلى أن هناك توجيهات من المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتكثيف حملات الاشغالات وتسكين الباعة الجائلين بالأسواق المخصصة لهم لعدم عودتهم مرة أخرى للشوارع.