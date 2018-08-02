محافظة القاهرة توزع 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق طوال أيام عيد الأضحى

ماجد تمراز

كشف اللواء محسن مأمون، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل عن أنه سيتم توزيع 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق طوال أيام عيد الأضحى.

وقال رئيس الهيئة، إن الحدائق ستستقبل الزوار بداية من الساعة 7 صباحا، وحتى الساعة الحادية عشر مساء، موضحًا أنه أيضا تم شن حملات نظافة فى المقابر، والطرق المؤدية إليها.

وأوضح أنه تم مراجعة أعمال الإنارة المتواجدة بمحيط الأماكن الأثرية والترفيهية، والتأكد من الولاعات، حيث غلقها وعدم خروج أى أسلاك كهربائية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 2 طاقم لصيانة أعمدى الإنارة، ومواجهة أى أعطال بشكل فورى.