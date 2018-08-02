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الخميس، 02 أغسطس 2018 01:41 م
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مباحث التموين تداهم مخزنا بالقاهرة عبأ 13ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:45 م
مباحث التموين تداهم مخزنا بالقاهرة عبأ 13ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء تهريب سولار-أرشيفية
كتب.. محمود عبد الراضي _ دينا الحسينى
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نجحت مباحث التموين والتجارة فى ضبط أحد الأشخاص لتجميعه 13 ألف لتر سولار داخل مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بقصد بيعها بالسوق السوداء.

 

جاء ذلك بعدما أكدت تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام محمود.ع.م 40 سنه تاجر بتجميع كميات من المواد البترولية المدعمة "سولار" ، داخل مخزن غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وتم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد البترولية "سولار" بلغت 13000 لتر ، معبأة داخل تنكات تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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